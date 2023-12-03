Две россиянки, освобождённые из сектора Газа, выступили на митинге в Тель-Авиве

Две гражданки России и Израиля Елена Труфанова и её мать Ирина Татти, освобождённые из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, выступили на многотысячном митинге в Тель-Авиве.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, гражданки России выступили с призывом как можно скорее освободить всех, кто ещё находится в плену в анклаве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва признательна ХАМАС за освобождение двух российских заложников.

Также в ХАМАС заявили об освобождении всех женщин и детей из плена в секторе Газа.

Кроме того, сообщалось, что в США выступающие за прекращение огня в Газе перекрыли Манхэттенский мост.