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Две россиянки, освобождённые из сектора Газа, выступили на митинге в Тель-Авиве

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Две гражданки России и Израиля Елена Труфанова и её мать Ирина Татти, освобождённые из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, выступили на многотысячном митинге в Тель-Авиве.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, гражданки России выступили с призывом как можно скорее освободить всех, кто ещё находится в плену в анклаве. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва признательна ХАМАС за освобождение двух российских заложников.

Также в ХАМАС заявили об освобождении всех женщин и детей из плена в секторе Газа.

Кроме того, сообщалось, что в США выступающие за прекращение огня в Газе перекрыли Манхэттенский мост.

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