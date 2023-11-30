Захарова: Россия признательна ХАМАС за освобождение двух российских заложников

Российская сторона выразила признательность руководству палестинского движения ХАМАС за освобождение из плена в секторе Газа двух россиян. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что из плена были освобождены россиянки Елена Труфанова и Ирина Татти.

«Признательны руководству движения ХАМАС за позитивную реакцию на наши настоятельные обращения», — говорится в заявлении на сайте МИД России.

Захарова подчеркнула, что Москва продолжит работать над скорейшим освобождением остальных россиян, которых удерживают в Газе.

Ранее в Минздраве России заявили, что 18 россиян, эвакуированных из сектора Газа, госпитализировали, среди них семеро детей.