Захарова: Россия признательна ХАМАС за освобождение двух российских заложников
- РИА Новости
Она напомнила, что из плена были освобождены россиянки Елена Труфанова и Ирина Татти.
«Признательны руководству движения ХАМАС за позитивную реакцию на наши настоятельные обращения», — говорится в заявлении на сайте МИД России.
Захарова подчеркнула, что Москва продолжит работать над скорейшим освобождением остальных россиян, которых удерживают в Газе.
Ранее в Минздраве России заявили, что 18 россиян, эвакуированных из сектора Газа, госпитализировали, среди них семеро детей.