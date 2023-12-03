Bild: украинец порезал ножом сиденья в электричке и угрожал полицейским в ФРГ
Об этом пишет Bild.
Отмечается, что украинец не смог предъявить сотруднику вокзала действительный проездной билет, после чего тот обратился к полиции.
Затем, по данным газеты, гражданин Украины толкнул сотрудника полиции, достал нож и стал угрожать.
«Внезапно мужчина вытащил нож и пригрозил полиции», — говорится в статье.
Согласно публикации, после этого он порезал несколько сидений в электричке, разбил стеклянную панель с огнетушителем и заперся в туалете.
Позже мужчину задержали. В отношении него ведётся расследование.
Ранее украинца обвинили в убийстве жены и дочерей в Польше.
Также сообщалось, что беженцы с Украины устроили скандал в отеле в Шотландии.