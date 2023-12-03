Bild: украинец порезал ножом сиденья в электричке и угрожал полицейским в ФРГ

Гражданин Украины, вооружённый ножом, порезал сиденья в прибывшей в аэропорт Дрездена электричке и угрожал полицейским.

Об этом пишет Bild.

Отмечается, что украинец не смог предъявить сотруднику вокзала действительный проездной билет, после чего тот обратился к полиции.

Затем, по данным газеты, гражданин Украины толкнул сотрудника полиции, достал нож и стал угрожать.

«Внезапно мужчина вытащил нож и пригрозил полиции», — говорится в статье.

Согласно публикации, после этого он порезал несколько сидений в электричке, разбил стеклянную панель с огнетушителем и заперся в туалете.

Позже мужчину задержали. В отношении него ведётся расследование.

Ранее украинца обвинили в убийстве жены и дочерей в Польше.

Также сообщалось, что беженцы с Украины устроили скандал в отеле в Шотландии.