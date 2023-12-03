Жена Владимира Зеленского Елена хочет другой жизни, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Об этом он написал в соцсети X.

«Она мечтает о чём-то другом, о нормальной жизни. Насколько это реально?» — сказал бизнесмен.

При этом он добавил, что более 600 тыс. украинцев погибли из-за того, что Зеленский не сдержал своего предвыборного обещания и не смог заключить мир, когда у него был шанс.

Ранее Елена Зеленская выступила против того, чтобы её муж избирался на новый срок.

Также экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США уже нашли работу для Зеленского на телевидении после поражения Украины.