Исламисты планируют совершить нападение на принца Гарри, герцога Сассекского, сообщил портал Focus Online со ссылкой на немецкие спецслужбы.

«Судя по всему, исламисты преследуют цель совершить нападение на принца Гарри. Он символизирует для них ненавистный Запад и сторонников Израиля», — говорится в материале.

Сообщается, что намерения исламистов связаны со службой Гарри в составе контингента ВС Британии в Афганистане, а также его участия в операциях против участников движения «Талибан»*.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.