RT в Telegram
Подпишись

Focus Online: исламисты планируют напасть на принца Гарри в поддержку ХАМАС

Короткая ссылка
Исламисты планируют совершить нападение на принца Гарри, герцога Сассекского, сообщил портал Focus Online со ссылкой на немецкие спецслужбы.
Focus Online: исламисты планируют напасть на принца Гарри в поддержку ХАМАС
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Судя по всему, исламисты преследуют цель совершить нападение на принца Гарри. Он символизирует для них ненавистный Запад и сторонников Израиля», — говорится в материале.

Сообщается, что намерения исламистов связаны со службой Гарри в составе контингента ВС Британии в Афганистане, а также его участия в операциях против участников движения «Талибан»*.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить