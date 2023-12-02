Focus Online: исламисты планируют напасть на принца Гарри в поддержку ХАМАС
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«Судя по всему, исламисты преследуют цель совершить нападение на принца Гарри. Он символизирует для них ненавистный Запад и сторонников Израиля», — говорится в материале.
Сообщается, что намерения исламистов связаны со службой Гарри в составе контингента ВС Британии в Афганистане, а также его участия в операциях против участников движения «Талибан»*.
Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.