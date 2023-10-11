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Глава ФСБ: США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане

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Британские и американские спецслужбы играют ключевую роль в дестабилизации обстановки в Афганистане, заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.
Глава ФСБ: США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане
  • AFP
  • © Wakil Kohsar

Такое заявление он сделал в ходе заседания СОРБ в Баку.

«ЦРУ и МI6 восстанавливают своё разведывательное присутствие в ряде ключевых провинций», — добавил он.

Глава подчеркнул, что спецслужбы вносят раскол в руководство движения «Талибан»*, а также срывают усилия Кабула по восстановлению экономики и реализации проектов с участием других стран.

Кроме того, Бортников заявил, что против России на Украине участвуют члены 13 европейских ЧВК.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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