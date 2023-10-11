Глава ФСБ: США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане
- AFP
- © Wakil Kohsar
Такое заявление он сделал в ходе заседания СОРБ в Баку.
«ЦРУ и МI6 восстанавливают своё разведывательное присутствие в ряде ключевых провинций», — добавил он.
Глава подчеркнул, что спецслужбы вносят раскол в руководство движения «Талибан»*, а также срывают усилия Кабула по восстановлению экономики и реализации проектов с участием других стран.
Кроме того, Бортников заявил, что против России на Украине участвуют члены 13 европейских ЧВК.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.