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Глава ФСБ Бортников: против России на Украине участвуют члены 13 европейских ЧВК

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Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что на Украине против России воюют члены 13 европейских частных военных компаний (ЧВК) и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований.
Глава ФСБ Бортников: против России на Украине участвуют члены 13 европейских ЧВК
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом Бортников рассказал в ходе заседании СОРБ в Баку.

«Фиксируем участие в боевых действиях сотрудников 13 европейских ЧВК и членов девяти иностранных военизированных прокси-формирований», — подчеркнул он.

По его словам, Россия установила 794 наёмника из 35 стран мира.

В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что частные военные компании из США и Британии участвуют в отборе и отправке наёмников на Украину.

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