Глава ФСБ Бортников: против России на Украине участвуют члены 13 европейских ЧВК
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Об этом Бортников рассказал в ходе заседании СОРБ в Баку.
«Фиксируем участие в боевых действиях сотрудников 13 европейских ЧВК и членов девяти иностранных военизированных прокси-формирований», — подчеркнул он.
По его словам, Россия установила 794 наёмника из 35 стран мира.
В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что частные военные компании из США и Британии участвуют в отборе и отправке наёмников на Украину.