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ТАСС: тысячи человек приняли участие в пропалестинских акциях в ряде городов ФРГ

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Несколько тысяч человек участвовали в пропалестинских акциях в нескольких городах Германии.
ТАСС: тысячи человек приняли участие в пропалестинских акциях в ряде городов ФРГ
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Как сообщил корреспондент ТАСС, в Берлине порядка 2 тыс. активистов прошли через несколько центральных районов города.

Участники несли в руках палестинские флаги, держали плакаты в поддержку Палестины и выкрикивали лозунги. Несколько человек были задержаны полицией.

Ещё одна демонстрация под лозунгом «Солидарность с народом Палестины» состоялась в Гамбурге.

Также жители земли Северный Рейн — Вестфалия вышли на улицы для участия в нескольких небольших пропалестинских демонстрациях.

В подобной акции участвовали порядка 200 жителей Дюссельдорфа. Кроме того, мероприятия были запланированы в Кёльне, Билефельде и Дортмунде.

Ранее сообщалось, что в Лондоне задержали 18 участников демонстраций в поддержку Палестины.

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