ТАСС: тысячи человек приняли участие в пропалестинских акциях в ряде городов ФРГ
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Как сообщил корреспондент ТАСС, в Берлине порядка 2 тыс. активистов прошли через несколько центральных районов города.
Участники несли в руках палестинские флаги, держали плакаты в поддержку Палестины и выкрикивали лозунги. Несколько человек были задержаны полицией.
Ещё одна демонстрация под лозунгом «Солидарность с народом Палестины» состоялась в Гамбурге.
Также жители земли Северный Рейн — Вестфалия вышли на улицы для участия в нескольких небольших пропалестинских демонстрациях.
В подобной акции участвовали порядка 200 жителей Дюссельдорфа. Кроме того, мероприятия были запланированы в Кёльне, Билефельде и Дортмунде.
Ранее сообщалось, что в Лондоне задержали 18 участников демонстраций в поддержку Палестины.