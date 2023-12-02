ТАСС: тысячи человек приняли участие в пропалестинских акциях в ряде городов ФРГ

Несколько тысяч человек участвовали в пропалестинских акциях в нескольких городах Германии.

Как сообщил корреспондент ТАСС, в Берлине порядка 2 тыс. активистов прошли через несколько центральных районов города.

Участники несли в руках палестинские флаги, держали плакаты в поддержку Палестины и выкрикивали лозунги. Несколько человек были задержаны полицией.

Ещё одна демонстрация под лозунгом «Солидарность с народом Палестины» состоялась в Гамбурге.

Также жители земли Северный Рейн — Вестфалия вышли на улицы для участия в нескольких небольших пропалестинских демонстрациях.

В подобной акции участвовали порядка 200 жителей Дюссельдорфа. Кроме того, мероприятия были запланированы в Кёльне, Билефельде и Дортмунде.

Ранее сообщалось, что в Лондоне задержали 18 участников демонстраций в поддержку Палестины.