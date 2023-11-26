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В Лондоне задержали 18 участников демонстраций в поддержку Палестины

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Лондонская полиция задержала 18 участников пропалестинского митинга, следует из заявления Скотленд-Ярда.

«Хотел бы отметить, что подавляющее большинство собравшихся сегодня в Лондоне мирно пользовались своим правом на протест. К сожалению, было и небольшое число считавших, что закон к ним не относится», — заявил второй заместитель главы Скотленд-Ярда Адэ Адэлекан.

По его словам, часть нарушителей уже задержаны, личности остальных установят благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Ранее The Guardian сообщало, что в начале ноября около 300 тыс. человек вышли на пропалестинский митинг в Лондоне.

Перед маршем произошли стычки полиции и противников акции.

Ранее сотни демонстрантов провели шествие в поддержку Палестины на улицах Нью-Йорка.

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