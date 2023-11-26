В Лондоне задержали 18 участников демонстраций в поддержку Палестины
«Хотел бы отметить, что подавляющее большинство собравшихся сегодня в Лондоне мирно пользовались своим правом на протест. К сожалению, было и небольшое число считавших, что закон к ним не относится», — заявил второй заместитель главы Скотленд-Ярда Адэ Адэлекан.
По его словам, часть нарушителей уже задержаны, личности остальных установят благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Ранее The Guardian сообщало, что в начале ноября около 300 тыс. человек вышли на пропалестинский митинг в Лондоне.
Перед маршем произошли стычки полиции и противников акции.
Ранее сотни демонстрантов провели шествие в поддержку Палестины на улицах Нью-Йорка.