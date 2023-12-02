МО Израиля: ЦАХАЛ расширяет зону военных действий в Газе
- AFP
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По его словам, зона военных действий в Газе расширилась два дня назад. ЦАХАЛ начал работать в областях, где в ноябре военные действия не велись. И количество таких областей, по словам Галанта, будет расти.
«Эта деятельность охватит все области, которые необходимо охватить», — цитирует министра обороны Израиля газета The Times of Israel.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что властям Израиля придётся конкретизировать цели военной операции в секторе Газа.