МО Израиля: ЦАХАЛ расширяет зону военных действий в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала работать в тех областях сектора Газа, в которых ранее военные действия не велись. Об этом сообщил глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант.

AFP

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По его словам, зона военных действий в Газе расширилась два дня назад. ЦАХАЛ начал работать в областях, где в ноябре военные действия не велись. И количество таких областей, по словам Галанта, будет расти. «Эта деятельность охватит все области, которые необходимо охватить», — цитирует министра обороны Израиля газета The Times of Israel. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что властям Израиля придётся конкретизировать цели военной операции в секторе Газа.