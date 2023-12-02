Эвакуация россиян из сектора Газа возобновлена

Мероприятия по эвакуации из сектора Газа граждан России и членов их семей возобновлены. Об этом сообщили в представительстве России при Палестине.

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© Johannes Sadek/dpa

В опубликованном в Telegram-канале представительства сообщении отмечается, что эвакуационные мероприятия возобновились 2 декабря. «Вывоз граждан осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых израильской армией по всей территории сектора Газа, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах»», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что Республика Дагестан приняла четвёртую группу эвакуированных жителей сектора Газа.