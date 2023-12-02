Эвакуация россиян из сектора Газа возобновлена
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- © Johannes Sadek/dpa
В опубликованном в Telegram-канале представительства сообщении отмечается, что эвакуационные мероприятия возобновились 2 декабря.
«Вывоз граждан осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых израильской армией по всей территории сектора Газа, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах»», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Республика Дагестан приняла четвёртую группу эвакуированных жителей сектора Газа.