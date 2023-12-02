Дагестан 2 декабря принял четвёртую группу эвакуированных из Палестины
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Сегодня утром четыре человека прибыли в республику на поезде, где их встретили представители МЧС, медики», — сказано в сообщении.
Уточняется, что это уже четвёртая группа жителей сектора Газа, которых приняли в Дагестане.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что МВД России оказало поддержку более 600 эвакуированным из сектора Газа россиянам.