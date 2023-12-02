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Дагестан 2 декабря принял четвёртую группу эвакуированных из Палестины

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Республика Дагестан 2 декабря приняла четвёртую группу эвакуированных из Палестины.
Дагестан 2 декабря принял четвёртую группу эвакуированных из Палестины
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Сегодня утром четыре человека прибыли в республику на поезде, где их встретили представители МЧС, медики», — сказано в сообщении.

Уточняется, что это уже четвёртая группа жителей сектора Газа, которых приняли в Дагестане.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что МВД России оказало поддержку более 600 эвакуированным из сектора Газа россиянам.

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