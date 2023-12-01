МВД России оказало поддержку более 600 эвакуированным из Газы россиянам

МВД России оказало поддержку более 600 эвакуированным из сектора Газа россиянам.

Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, с первых дней прибытия в Россию граждан из Газы российское МВД в составе межведомственного оперативного штаба активно принимает участие в эвакуационных мероприятиях.

«Более 600 прибывшим гражданам предоставлена информационно-консультационная поддержка, при необходимости оказывается помощь в восстановлении утраченных документов, а также получении правовых статусов», — отметила представитель ведомства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит эвакуацию российских граждан из сектора Газа, несмотря на возобновление боевых действий.