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МВД России оказало поддержку более 600 эвакуированным из Газы россиянам

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МВД России оказало поддержку более 600 эвакуированным из сектора Газа россиянам.
МВД России оказало поддержку более 600 эвакуированным из Газы россиянам
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

По её словам, с первых дней прибытия в Россию граждан из Газы российское МВД в составе межведомственного оперативного штаба активно принимает участие в эвакуационных мероприятиях.

«Более 600 прибывшим гражданам предоставлена информационно-консультационная поддержка, при необходимости оказывается помощь в восстановлении утраченных документов, а также получении правовых статусов», — отметила представитель ведомства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит эвакуацию российских граждан из сектора Газа, несмотря на возобновление боевых действий.

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