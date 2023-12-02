РИА Новости: в Мадриде проходит акция протеста против войны в Палестине
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Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Протест начался недалеко от вокзала Аточа и закончился на площади Провинции. Он прошёл под лозунгами «Израиль убивает, Европа спонсирует», «Это не война, это геноцид». Участники несли с собой флаги Палестины и некоторых левых политических партий.
Также организаторы отмечали «законное право палестинского сопротивления защищать свой народ от оккупации».
Кроме того, испанцы призывали закрыть израильское посольство и выслать из страны всех, кто его представляет.
Ранее сообщалось, что около 6—7 тыс. человек приняли участие в пропалестинской демонстрации в нидерландском Роттердаме.