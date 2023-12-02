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РИА Новости: в Мадриде проходит акция протеста против войны в Палестине

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Жители Мадрида проводят акцию протеста с призывом прекратить войну в Палестине и остановить «геноцид» в секторе Газа.
РИА Новости: в Мадриде проходит акция протеста против войны в Палестине
  • AP
  • © Paul White

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Протест начался недалеко от вокзала Аточа и закончился на площади Провинции. Он прошёл под лозунгами «Израиль убивает, Европа спонсирует», «Это не война, это геноцид». Участники несли с собой флаги Палестины и некоторых левых политических партий.

Также организаторы отмечали «законное право палестинского сопротивления защищать свой народ от оккупации».

Кроме того, испанцы призывали закрыть израильское посольство и выслать из страны всех, кто его представляет.

Ранее сообщалось, что около 6—7 тыс. человек приняли участие в пропалестинской демонстрации в нидерландском Роттердаме.

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