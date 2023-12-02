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Глава дипломатии ЕС Боррель призвал Израиль соблюдать международное право

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Властям Израиля следует соблюдать международное право. Так на возобновление боевых действий в секторе Газа отреагировал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Глава дипломатии ЕС Боррель призвал Израиль соблюдать международное право
  • AP
  • © Virginia Mayo

О возобновлении боевых действий в секторе Газа стало известно 1 декабря. Сообщалось, что в результате бомбардировок со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли не менее 32 человек. При этом Иерусалим возложил ответственность за произошедшее на палестинское движение ХАМАС.

«К сожалению, боевые действия возобновились в секторе Газа, и мы видим, как продолжает расти и без того очень высокое число погибших среди гражданского населения. То, как Израиль реализует своё право на самооборону, имеет значение. Крайне важно, чтобы Израиль уважал международное гуманитарное право и законы войны», — отреагировал Боррель на происходящее в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее сообщалось, что в результате удара Израиля по Эш-Шуджаии в Газе погибли по меньшей мере 60 человек.

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