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Захарова: США допускают нацистские шествия прямо перед Белым домом

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В Вашингтоне сообщают о росте антисемитских настроений, однако сами допускают марши нацистов прямо перед Белым домом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: США допускают нацистские шествия прямо перед Белым домом
  • © МИД России

В своём Telegram-канале она отметила, что организаторами шествия были «последователи и соучастники киевского режима» — сторонник экстремистской организации «Правый сектор»* Роман Кашпур, а также активистка Наталья Шапоринская.

«Сегодня эта идеология расцвела пышным цветом при поддержке и благословении американских же органов государственной власти», — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что проведение таких акций является не свободой слова, а её тотальным извращением.

Ранее замсекретаря российского Совбеза Александр Венедиктов заявил, что в мире пора поднять вопрос признания геноцида народов СССР нацистами.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).

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