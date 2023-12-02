Захарова: США допускают нацистские шествия прямо перед Белым домом

В Вашингтоне сообщают о росте антисемитских настроений, однако сами допускают марши нацистов прямо перед Белым домом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своём Telegram-канале она отметила, что организаторами шествия были «последователи и соучастники киевского режима» — сторонник экстремистской организации «Правый сектор»* Роман Кашпур, а также активистка Наталья Шапоринская.

«Сегодня эта идеология расцвела пышным цветом при поддержке и благословении американских же органов государственной власти», — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что проведение таких акций является не свободой слова, а её тотальным извращением.

Ранее замсекретаря российского Совбеза Александр Венедиктов заявил, что в мире пора поднять вопрос признания геноцида народов СССР нацистами.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).