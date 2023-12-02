RT в Telegram
Подпишись

В COP28 приняли декларацию об утроении потенциала мировой ядерной энергетики

Короткая ссылка
Декларацию, предусматривающую утроение потенциала мировой ядерной энергетики к 2050 году, приняли более 20 стран — участниц 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).
В COP28 приняли декларацию об утроении потенциала мировой ядерной энергетики
  • AP
  • © Peter Dejong

Как сообщает The New York Times, принявшие декларацию страны обязались совместно работать над достижением этой цели, а также принимать меры на национальном уровне для обеспечения ответственной эксплуатации атомных электростанций.

Под документом подписались 22 страны, включая Великобританию, США, Финляндию, Венгрию и Польшу. При этом делегации России и Китая подписывать декларацию отказались.

Ранее сообщалось, что Венгрия раскритиковала ряд предложений по 12-му пакету санкций против России, среди которых — санкции в области ядерной энергетики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить