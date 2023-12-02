В COP28 приняли декларацию об утроении потенциала мировой ядерной энергетики
- AP
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Как сообщает The New York Times, принявшие декларацию страны обязались совместно работать над достижением этой цели, а также принимать меры на национальном уровне для обеспечения ответственной эксплуатации атомных электростанций.
Под документом подписались 22 страны, включая Великобританию, США, Финляндию, Венгрию и Польшу. При этом делегации России и Китая подписывать декларацию отказались.
Ранее сообщалось, что Венгрия раскритиковала ряд предложений по 12-му пакету санкций против России, среди которых — санкции в области ядерной энергетики.