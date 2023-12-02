Медведев: Россия на вмешательство во внутренние дела ответит пропорционально

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что на вмешательство во внутренние дела российская сторона ответит пропорционально или асимметрично.

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, на вмешательство во внутренние дела России, поддержку «псевдооппозиционных манкуртов», желающих распада страны, Москва будет отвечать прямо пропорционально степени агрессии или, если необходимо, — асимметрично.

Ранее замглавы российского дипведомства Александр Грушко заявил, что Россия намерена предпринимать все меры предосторожности в ответ на активность НАТО у собственных границ.