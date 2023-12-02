RT в Telegram
Подпишись

Медведев: Россия на вмешательство во внутренние дела ответит пропорционально

Короткая ссылка
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что на вмешательство во внутренние дела российская сторона ответит пропорционально или асимметрично.
Медведев: Россия на вмешательство во внутренние дела ответит пропорционально
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, на вмешательство во внутренние дела России, поддержку «псевдооппозиционных манкуртов», желающих распада страны, Москва будет отвечать прямо пропорционально степени агрессии или, если необходимо, — асимметрично.

Ранее замглавы российского дипведомства Александр Грушко заявил, что Россия намерена предпринимать все меры предосторожности в ответ на активность НАТО у собственных границ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить