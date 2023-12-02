Медведев: Россия на вмешательство во внутренние дела ответит пропорционально
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, на вмешательство во внутренние дела России, поддержку «псевдооппозиционных манкуртов», желающих распада страны, Москва будет отвечать прямо пропорционально степени агрессии или, если необходимо, — асимметрично.
Ранее замглавы российского дипведомства Александр Грушко заявил, что Россия намерена предпринимать все меры предосторожности в ответ на активность НАТО у собственных границ.