Более 50 грузовиков с помощью и топливом въехали из Египта в Газу через «Рафах»

Более 50 грузовиков с гумпомощью и топливом въехали из Египта в сектор Газа через КПП «Рафах», информирует телеканал Al Qahera News.

«Пятьдесят грузовиков с помощью проехали через «Рафах» в сектор Газа», — передаёт сообщение РИА Новости.

Также отмечается, что в Газу въехали два грузовика с топливом.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что доставка гуманитарной помощи в сектор Газа должна быть возобновлена в том объёме, в котором она осуществлялась в период перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Агентство WAFA со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Палестины сообщало, что Израиль запретил въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через КПП «Рафах».