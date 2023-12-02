Более 50 грузовиков с помощью и топливом въехали из Египта в Газу через «Рафах»
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«Пятьдесят грузовиков с помощью проехали через «Рафах» в сектор Газа», — передаёт сообщение РИА Новости.
Также отмечается, что в Газу въехали два грузовика с топливом.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что доставка гуманитарной помощи в сектор Газа должна быть возобновлена в том объёме, в котором она осуществлялась в период перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Агентство WAFA со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Палестины сообщало, что Израиль запретил въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через КПП «Рафах».