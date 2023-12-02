Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Эдинбурге
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Об этом информирует пресс-служба полиции Шотландии.
«84-летний мужчина погиб в результате взрыва в доме на главной авеню Бабертон в Эдинбурге», — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате инцидента пострадали 43-летняя женщина и 54-летний мужчина, их госпитализировали.
О причинах взрыва не сообщается.
Ранее стало известно, что жители Эдинбурга вечером 1 декабря услышали мощный взрыв. Как выяснилось, он произошёл в одном из жилых домов.