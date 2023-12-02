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Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Эдинбурге

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Один человек погиб в результате сильного взрыва в жилом доме в Эдинбурге (Шотландия), ещё двое пострадали.
Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Эдинбурге
  • Gettyimages.ru
  • © Lesley Martin - PA Images

Об этом информирует пресс-служба полиции Шотландии.

«84-летний мужчина погиб в результате взрыва в доме на главной авеню Бабертон в Эдинбурге», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате инцидента пострадали 43-летняя женщина и 54-летний мужчина, их госпитализировали.

О причинах взрыва не сообщается.

Ранее стало известно, что жители Эдинбурга вечером 1 декабря услышали мощный взрыв. Как выяснилось, он произошёл в одном из жилых домов.

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