Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Эдинбурге

Один человек погиб в результате сильного взрыва в жилом доме в Эдинбурге (Шотландия), ещё двое пострадали.

Об этом информирует пресс-служба полиции Шотландии.

«84-летний мужчина погиб в результате взрыва в доме на главной авеню Бабертон в Эдинбурге», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате инцидента пострадали 43-летняя женщина и 54-летний мужчина, их госпитализировали.

О причинах взрыва не сообщается.

Ранее стало известно, что жители Эдинбурга вечером 1 декабря услышали мощный взрыв. Как выяснилось, он произошёл в одном из жилых домов.