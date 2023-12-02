Sky News: мощный взрыв произошёл в Эдинбурге, два человека спасены

Жители Эдинбурга (Шотландия) вечером 1 декабря услышали мощный взрыв. Как выяснилось, он произошёл в одном из жилых домов. Информацию об инциденте предоставил телеканал Sky News.

В сообщении отмечается, что взрыв был такой силы, что его отголоски были слышны в нескольких километрах от эпицентра. Также местные жители сообщили, что их дома сотряслись.

О причинах взрыва не сообщается. Информации о пострадавших также нет. Известно, что двух человек удалось спасти ещё до прибытия пожарно-спасательной службы.

Ранее появилась информация, что в результате взрыва ручной гранаты на рынке на юге Косова пострадали девять человек.