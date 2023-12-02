Эрдоган: делегация ОИС готова работать над дорожной картой по Ближнему Востоку
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Об этом, как пишет ТАСС, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, страны организации объединились в связи с ситуацией в Газе и делегация провела переговоры в Лондоне, Париже, Барселоне, в Нью-Йорке в ООН.
«Сейчас участники этой делегации считают, что можно подготовить дорожную карту, и в этом ключе предпринимаются определённые усилия», — сказал Эрдоган.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал сложной ситуацию в секторе Газа.
6 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом международной дипломатии.