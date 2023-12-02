RT в Telegram
Подпишись

Эрдоган: делегация ОИС готова работать над дорожной картой по Ближнему Востоку

Короткая ссылка
Главы МИД государств Организации исламского сотрудничества, ведущие поиски вариантов урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, готовы начать работу над дорожной картой.
Эрдоган: делегация ОИС готова работать над дорожной картой по Ближнему Востоку
  • AP
  • © Nedim Enginsoy

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, страны организации объединились в связи с ситуацией в Газе и делегация провела переговоры в Лондоне, Париже, Барселоне, в Нью-Йорке в ООН.

«Сейчас участники этой делегации считают, что можно подготовить дорожную карту, и в этом ключе предпринимаются определённые усилия», — сказал Эрдоган.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал сложной ситуацию в секторе Газа.

6 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом международной дипломатии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить