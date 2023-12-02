Эрдоган: делегация ОИС готова работать над дорожной картой по Ближнему Востоку

Главы МИД государств Организации исламского сотрудничества, ведущие поиски вариантов урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, готовы начать работу над дорожной картой.

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, страны организации объединились в связи с ситуацией в Газе и делегация провела переговоры в Лондоне, Париже, Барселоне, в Нью-Йорке в ООН.

«Сейчас участники этой делегации считают, что можно подготовить дорожную карту, и в этом ключе предпринимаются определённые усилия», — сказал Эрдоган.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал сложной ситуацию в секторе Газа.

6 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом международной дипломатии.