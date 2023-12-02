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Telegraph: ФРГ стремится сократить вклад в фонд для военной помощи ЕС Украине

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Власти Германии стремятся уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF) для Украины, ссылаясь на ранее переданную украинским вооружённым силам помощь.
Telegraph: ФРГ стремится сократить вклад в фонд для военной помощи ЕС Украине
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ властей ФРГ.

«Военная поддержка Украине может предоставляться посредством финансовых взносов... в EPF или в виде прямых поставок военной техники на Украину», — говорится в документе.

В документе также подчёркивается, что поставки военной техники должны полностью засчитываться в рамках военной помощи от стран ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением использовать средства для финансирования Украины не из бюджета Европейского союза, а из отдельного фонда.

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