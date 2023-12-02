Telegraph: ФРГ стремится сократить вклад в фонд для военной помощи ЕС Украине
- AP
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Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ властей ФРГ.
«Военная поддержка Украине может предоставляться посредством финансовых взносов... в EPF или в виде прямых поставок военной техники на Украину», — говорится в документе.
В документе также подчёркивается, что поставки военной техники должны полностью засчитываться в рамках военной помощи от стран ЕС.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением использовать средства для финансирования Украины не из бюджета Европейского союза, а из отдельного фонда.