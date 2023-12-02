Telegraph: ФРГ стремится сократить вклад в фонд для военной помощи ЕС Украине

Власти Германии стремятся уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF) для Украины, ссылаясь на ранее переданную украинским вооружённым силам помощь.

Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ властей ФРГ.

«Военная поддержка Украине может предоставляться посредством финансовых взносов... в EPF или в виде прямых поставок военной техники на Украину», — говорится в документе.

В документе также подчёркивается, что поставки военной техники должны полностью засчитываться в рамках военной помощи от стран ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением использовать средства для финансирования Украины не из бюджета Европейского союза, а из отдельного фонда.