Кирби: США не видели документы о планах ХАМАС, которые Израиль получил год назад
«На данный момент нет никаких признаков того, что разведывательное сообщество получило документы», — сказал он.
При этом Кирби отказался комментировать, обсуждала ли администрация президента США Джо Байдена документы с израильтянами и подрывают ли эти сведения доверие сторон.
Ранее в NYT заявили, что израильские силовики ознакомились с планом нападения ХАМАС за год до атаки.
Также глава военной разведки Израиля Аарон Халива признал ответственность за провал при атаке ХАМАС.