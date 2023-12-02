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Кирби: США не видели документы о планах ХАМАС, которые Израиль получил год назад

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил телеканалу ABC, что разведка США не видела документы, подтверждающие, что Израиль знал о планах ХАМАС.

«На данный момент нет никаких признаков того, что разведывательное сообщество получило документы», — сказал он.

При этом Кирби отказался комментировать, обсуждала ли администрация президента США Джо Байдена документы с израильтянами и подрывают ли эти сведения доверие сторон. 

Ранее в NYT заявили, что израильские силовики ознакомились с планом нападения ХАМАС за год до атаки.

Также глава военной разведки Израиля Аарон Халива признал ответственность за провал при атаке ХАМАС.

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