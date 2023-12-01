NYT: израильские силовики ознакомились с планом нападения ХАМАС за год до атаки
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документы и переписку.
Отмечается, что документ под кодовым названием «Иерихонская стена» содержал примерно 40 страниц. В нём, по информации издания, пункт за пунктом описывалось вторжение, которое было осуществлено 7 октября.
По данным газеты, израильские военные и разведчики не отнеслись к плану серьёзно, посчитав его слишком сложным для осуществления.
Ранее глава военной разведки Израиля Аарон Халива признал ответственность за провал при атаке ХАМАС.
Позже в ЦАХАЛ заявили, что используют перемирие для подготовки будущих военных планов.