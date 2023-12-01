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NYT: израильские силовики ознакомились с планом нападения ХАМАС за год до атаки

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Израильские власти получили план боевых действий ХАМАС, который был применён для нападения 7 октября, более чем за год до его совершения.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документы и переписку.

Отмечается, что документ под кодовым названием «Иерихонская стена» содержал примерно 40 страниц. В нём, по информации издания, пункт за пунктом описывалось вторжение, которое было осуществлено 7 октября.

По данным газеты, израильские военные и разведчики не отнеслись к плану серьёзно, посчитав его слишком сложным для осуществления.

Ранее глава военной разведки Израиля Аарон Халива признал ответственность за провал при атаке ХАМАС.

Позже в ЦАХАЛ заявили, что используют перемирие для подготовки будущих военных планов.

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