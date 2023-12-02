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Три человека погибли в результате крушения вертолёта в Мексике

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Три человека погибли в результате крушения вертолёта в мексиканском штате Морелос.

Об этом информирует Федеральная комиссия по электроэнергетике CFE.

Отмечается, что вертолёт компании потерпел крушение во время выполнения планового разведывательного полёта над электрической подстанцией.

По данным комиссии, на место аварии выехали сотрудники CFE для установления причин крушения вертолёта.

Ранее конвертоплан США с 8 людьми на борту упал в море около берегов Японии.

Также самолёт ВВС США потерпел крушение в Средиземном море.

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