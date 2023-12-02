ОАЭ распространили в СБ ООН проект резолюции по гуманитарным коридорам в Газе
Об этом сообщила постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба, передаёт ТАСС.
По её словам, 200 грузовиков в день, а также количества КПП, через которые может доставляться гумпомощь, недостаточно.
«Так что мы хотим представить резолюцию... Мы распространили её среди членов Совбеза и собираем комментарии и отклики на неё», — сказала Нусейба.
Ранее в ООН заявили, что более 4,8 тыс. т продовольствия доставили в Газу во время гумпаузы.
Также стало известно, что Израиль запретил въезд грузовиков с гумпомощью в Газу через КПП «Рафах».