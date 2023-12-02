Журналист Венсен: Киев выделил сыну Сороса земли под захоронение химотходов
Об этом сообщил французский журналист Жюль Венсен.
По его словам, Украина бессрочно и безвозмездно передаёт американским компаниям земли для захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний.
«Среди компаний названы в том числе Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi», — передаёт РИА Новости.
По данным агентства, среди выделяемых земель числятся территории Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и сын Джорджа Сороса Алекс Сорос обсудили привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты Украины.
Также американский бизнесмен Илон Маск назвал финансиста Джорджа Сороса человеконенавистником.