Журналист Венсен: Киев выделил сыну Сороса земли под захоронение химотходов

Сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр договорился с украинскими властями о выделении 400 кв. км земель под захоронение опасных отходов.

Об этом сообщил французский журналист Жюль Венсен.

По его словам, Украина бессрочно и безвозмездно передаёт американским компаниям земли для захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний.

«Среди компаний названы в том числе Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi», — передаёт РИА Новости.

По данным агентства, среди выделяемых земель числятся территории Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и сын Джорджа Сороса Алекс Сорос обсудили привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты Украины.

Также американский бизнесмен Илон Маск назвал финансиста Джорджа Сороса человеконенавистником.