Сын американского миллиардера Сороса и Ермак обсудили инвестиции в Украину
- РИА Новости
Об этом написал Ермак у себя в Telegram.
По его словам, обе стороны сделали акцент на проведении реконструкции и восстановлении инфраструктуры страны. Кроме того, они обсудили реализацию инвестиционных проектов и нужды украинских войск.
Ермак отметил, что Киев использует все возможности для усиления систем противовоздушной обороны.
Ранее Ермак заявил, что провёл обсуждение по киевской «формуле мира» в телефонном разговоре с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.