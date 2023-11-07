Сын американского миллиардера Сороса и Ермак обсудили инвестиции в Украину

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и сын американского миллиардера Джорджа Сороса Алекс Сорос обсудили привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты Украины.

Об этом написал Ермак у себя в Telegram.

По его словам, обе стороны сделали акцент на проведении реконструкции и восстановлении инфраструктуры страны. Кроме того, они обсудили реализацию инвестиционных проектов и нужды украинских войск.

Ермак отметил, что Киев использует все возможности для усиления систем противовоздушной обороны.

Ранее Ермак заявил, что провёл обсуждение по киевской «формуле мира» в телефонном разговоре с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.