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В Алабаме домашний волкособ убил ребёнка, пытаясь поиграть с ним

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В США «домашний» волк убил трёхмесячного ребёнка, когда пытался «поиграть» с младенцем, инцидент произошёл в штате Алабама, пишет New York Post.

«Похоже, что волк или волкособ, которого они держали как домашнее животное, схватил ребёнка, лежащего на полу, и начал играть с ним. К сожалению, это убило младенца», — сообщила коронер округа Лина Эванс.

Родители пытались защитить ребёнка, однако было уже слишком поздно, пишет издание.

Животное пришлось усыпить, его тело доставлено в диагностическую лабораторию штата.

Хозяева животного сообщили следователям, что знают точную родословную зверя — «в нём есть волк», отмечает местное издание al.com.

Ранее в Таиланде дикая слониха убила старосту деревни южной провинции Сураттхани, когда фермеры под его руководством пытались отогнать стадо слонов от своей плантации.

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