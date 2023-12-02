В Алабаме домашний волкособ убил ребёнка, пытаясь поиграть с ним
«Похоже, что волк или волкособ, которого они держали как домашнее животное, схватил ребёнка, лежащего на полу, и начал играть с ним. К сожалению, это убило младенца», — сообщила коронер округа Лина Эванс.
Родители пытались защитить ребёнка, однако было уже слишком поздно, пишет издание.
Животное пришлось усыпить, его тело доставлено в диагностическую лабораторию штата.
Хозяева животного сообщили следователям, что знают точную родословную зверя — «в нём есть волк», отмечает местное издание al.com.
Ранее в Таиланде дикая слониха убила старосту деревни южной провинции Сураттхани, когда фермеры под его руководством пытались отогнать стадо слонов от своей плантации.