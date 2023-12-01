RT в Telegram
Подпишись

Член парламента Израиля заявил о процессе становления диктатуры в стране

Короткая ссылка
В Израиле идёт процесс становления диктатуры, заявил RT член израильского парламента от партии «Хадаш». По словам Офера Кассифа, в стране уже преследуют инакомыслящих.
Член парламента Израиля заявил о процессе становления диктатуры в стране
  • AFP
  • © Israeli Defence Forces

«Если студенты или работники, например, выражают сочувствие детям в секторе Газа или призывают к прекращению огня, их отстраняют от занятий или работы и даже отчисляют или увольняют», — сказал парламентарий.

Он сравнил партию министра нацбезопасности Бен-Гвира с «вампирами, которых интересует только кровь». Именно поэтому её члены проголосовали против обмена заложников и заключённых, считает собеседник.

По мнению премьер-министра Испании Педро Санчеса, ответ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на атаку палестинского движения ХАМАС является ошибочным и несоразмерным.

Американская газета The New York Times писала, что израильские власти получили план боевых действий ХАМАС, который был применён для нападения 7 октября, более чем за год до его совершения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить