Член парламента Израиля заявил о процессе становления диктатуры в стране

В Израиле идёт процесс становления диктатуры, заявил RT член израильского парламента от партии «Хадаш». По словам Офера Кассифа, в стране уже преследуют инакомыслящих.

«Если студенты или работники, например, выражают сочувствие детям в секторе Газа или призывают к прекращению огня, их отстраняют от занятий или работы и даже отчисляют или увольняют», — сказал парламентарий.

Он сравнил партию министра нацбезопасности Бен-Гвира с «вампирами, которых интересует только кровь». Именно поэтому её члены проголосовали против обмена заложников и заключённых, считает собеседник.

По мнению премьер-министра Испании Педро Санчеса, ответ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на атаку палестинского движения ХАМАС является ошибочным и несоразмерным.

Американская газета The New York Times писала, что израильские власти получили план боевых действий ХАМАС, который был применён для нападения 7 октября, более чем за год до его совершения.