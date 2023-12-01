Член парламента Израиля заявил о процессе становления диктатуры в стране
- AFP
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«Если студенты или работники, например, выражают сочувствие детям в секторе Газа или призывают к прекращению огня, их отстраняют от занятий или работы и даже отчисляют или увольняют», — сказал парламентарий.
Он сравнил партию министра нацбезопасности Бен-Гвира с «вампирами, которых интересует только кровь». Именно поэтому её члены проголосовали против обмена заложников и заключённых, считает собеседник.
По мнению премьер-министра Испании Педро Санчеса, ответ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на атаку палестинского движения ХАМАС является ошибочным и несоразмерным.
Американская газета The New York Times писала, что израильские власти получили план боевых действий ХАМАС, который был применён для нападения 7 октября, более чем за год до его совершения.