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Брат главы больницы «Аль-Шифа» назвал США ответственными за убийства палестинцев

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Двоюродный брат задержанного директора госпиталя «Аль-Шифа» в секторе Газа назвал администрацию Джо Байдена ответственной за убийства мирных жителей в анклаве. По его мнению, власти Израиля стали орудием США в регионе.
Брат главы больницы «Аль-Шифа» назвал США ответственными за убийства палестинцев
  • AFP
  • © JACK GUEZ

По словам Адхама Абу Сальмии, именно Вашингтон в ответе за происходящее в анклаве. Президент США всецело поддержал Израиль в войне против ХАМАС, дал ему оружие и политическую защиту.

Мужчина также сказал, что ЦАХАЛ задержал его родственника, чтобы получить ложные признания в сотрудничестве «Аль-Шифы» с ХАМАС.

23 ноября Армия обороны Израиля сообщила, что задержала директора медкомплекса «Аль-Шифа» в секторе Газа. Его передали для допроса в Службу общей безопасности.

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