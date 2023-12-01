Брат главы больницы «Аль-Шифа» назвал США ответственными за убийства палестинцев
- AFP
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По словам Адхама Абу Сальмии, именно Вашингтон в ответе за происходящее в анклаве. Президент США всецело поддержал Израиль в войне против ХАМАС, дал ему оружие и политическую защиту.
Мужчина также сказал, что ЦАХАЛ задержал его родственника, чтобы получить ложные признания в сотрудничестве «Аль-Шифы» с ХАМАС.
23 ноября Армия обороны Израиля сообщила, что задержала директора медкомплекса «Аль-Шифа» в секторе Газа. Его передали для допроса в Службу общей безопасности.