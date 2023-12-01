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Песков: в Кремле исходят из того, что санкции введены на долгие годы

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из того, что антироссийские санкции введены на долгие годы.
Песков: в Кремле исходят из того, что санкции введены на долгие годы
  • РИА Новости

Он прокомментировал заявление помощника госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетта о том, что Западу необходимо сохранить рестрикции против России «на долгие годы».

Песков отметил, что ещё не видел данного заявления, но в Кремле «не сомневаются в том, что эти санкции на долгие годы».

«И мы из этого исходим, выстраивая нашу линию», — сказал представитель Кремля.

Пайетт в интервью Financial Times также заявил, что Вашингтон хочет вдвое сократить доходы России от нефти и газа к концу текущего десятилетия.

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