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Избирательный совет Нидерландов подтвердил победу Партии свободы на выборах

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Избирательный совет Нидерландов подтвердил победу крайне правой Партии свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, которая выступает за отмену антироссийских санкций и против поставок оружия Украине.
Избирательный совет Нидерландов подтвердил победу Партии свободы на выборах
  • AFP
  • © Sem van der Wal / ANP

В Нидерландах досрочные парламентские выборы, в которых приняли участие 26 политических партий, состоялись 22 ноября.

«Партия свободы получает 37 мест в парламенте», — приводит РИА Новости слова председателя Избирательного совета Вима Кайке.

Таким образом партия стала крупнейшей в палате представителей Нидерландов.

Ранее газета Politico писала, что победа Партии свободы Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах станет худшим кошмаром для Европейского союза.

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