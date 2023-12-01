Избирательный совет Нидерландов подтвердил победу Партии свободы на выборах

Избирательный совет Нидерландов подтвердил победу крайне правой Партии свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, которая выступает за отмену антироссийских санкций и против поставок оружия Украине.

AFP

© Sem van der Wal / ANP

В Нидерландах досрочные парламентские выборы, в которых приняли участие 26 политических партий, состоялись 22 ноября. «Партия свободы получает 37 мест в парламенте», — приводит РИА Новости слова председателя Избирательного совета Вима Кайке. Таким образом партия стала крупнейшей в палате представителей Нидерландов. Ранее газета Politico писала, что победа Партии свободы Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах станет худшим кошмаром для Европейского союза.