Избирательный совет Нидерландов подтвердил победу Партии свободы на выборах
- AFP
- © Sem van der Wal / ANP
В Нидерландах досрочные парламентские выборы, в которых приняли участие 26 политических партий, состоялись 22 ноября.
«Партия свободы получает 37 мест в парламенте», — приводит РИА Новости слова председателя Избирательного совета Вима Кайке.
Таким образом партия стала крупнейшей в палате представителей Нидерландов.
Ранее газета Politico писала, что победа Партии свободы Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах станет худшим кошмаром для Европейского союза.