Политолог Баар: щит НАТО над Украиной не поможет из-за превосходства России
По его словам, у России есть крайне развитая воздушная оборона, и она сбивает подавляющее большинство украинских дронов.
«Из последних сообщений мы видим, что Украина уступает России», — сказал Баар.
При этом он добавил, что решение НАТО о создании защитного купола над Украиной несвоевременно.
По мнению политолога, договариваться нужно было «ещё давно, а не обсуждать этот вопрос только сейчас».
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил, что ВСУ переходят в оборону, наступление захлебнулось.
При этом глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призвал оружейные фирмы НАТО снабжать Киев два года.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.