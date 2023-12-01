Политолог Баар: щит НАТО над Украиной не поможет из-за превосходства России

Планы НАТО по созданию «щита» над Украиной нереализуемы из-за успехов российской армии, заявил чешский политолог Владимир Баар в интервью iROZHLAS.

По его словам, у России есть крайне развитая воздушная оборона, и она сбивает подавляющее большинство украинских дронов.

«Из последних сообщений мы видим, что Украина уступает России», — сказал Баар.

При этом он добавил, что решение НАТО о создании защитного купола над Украиной несвоевременно.

По мнению политолога, договариваться нужно было «ещё давно, а не обсуждать этот вопрос только сейчас».

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил, что ВСУ переходят в оборону, наступление захлебнулось.

При этом глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призвал оружейные фирмы НАТО снабжать Киев два года.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.