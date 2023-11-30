RT в Telegram
Подпишись

Госдеп США направил помощника Блинкена в Словакию для переговоров с Фицо

Короткая ссылка
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен направляется в Словакию, чтобы встретиться с премьером Робертом Фицо.

«Он встретится с представителями словацких властей, включая премьер-министра Роберта Фицо», — сообщил Госдепартамент.

Американский чиновник также пообщается с главами Минобороны и МИД, а также со спикером парламента для обсуждения «укрепления двусторонних отношений» и «продолжающейся поддержки Украины».

Роберт Фицо ранее встретился с послами России и США. Он отметил, что объяснил представителям стран приоритеты Братиславы на текущий момент.

Также словацкий премьер изложил своё мнение по украинскому конфликту, где «проводимая стратегия ЕС и США явно не работает».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить