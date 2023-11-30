Госдеп США направил помощника Блинкена в Словакию для переговоров с Фицо
«Он встретится с представителями словацких властей, включая премьер-министра Роберта Фицо», — сообщил Госдепартамент.
Американский чиновник также пообщается с главами Минобороны и МИД, а также со спикером парламента для обсуждения «укрепления двусторонних отношений» и «продолжающейся поддержки Украины».
Роберт Фицо ранее встретился с послами России и США. Он отметил, что объяснил представителям стран приоритеты Братиславы на текущий момент.
Также словацкий премьер изложил своё мнение по украинскому конфликту, где «проводимая стратегия ЕС и США явно не работает».