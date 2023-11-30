Лавров обсудил с коллегами с Мальты и Северной Македонии состояние дел в ОБСЕ
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«Обсуждено состояние дел в ОБСЕ. С российской стороны подчёркнуто, что для выхода организации из нынешнего глубокого кризиса и возвращения к нормальной деятельности необходимо возобновить взаимоуважительный и равноправный диалог государств-участников», — говорится в заявлении российского МИД.
Кроме того, в ходе диалога российская сторона отметила необходимость соблюдать основополагающее правило консенсуса и чётко следовать правилам.
Ранее Лавров заявил, что ОБСЕ находится в плачевном состоянии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что министры иностранных дел из западных стран в большинстве случаев говорили о ерунде во время проведения заседания ОБСЕ в Северной Македонии.