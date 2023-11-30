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Лавров обсудил с коллегами с Мальты и Северной Македонии состояние дел в ОБСЕ

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Глава российского МИД Сергей Лавров на полях СМИД ОБСЕ в Скопье обсудил с коллегами из Северной Македонии и Мальты Буяром Османи и Ианом Борчем состояние дел в организации.
Лавров обсудил с коллегами с Мальты и Северной Македонии состояние дел в ОБСЕ
  • Gettyimages.ru

«Обсуждено состояние дел в ОБСЕ. С российской стороны подчёркнуто, что для выхода организации из нынешнего глубокого кризиса и возвращения к нормальной деятельности необходимо возобновить взаимоуважительный и равноправный диалог государств-участников», — говорится в заявлении российского МИД.

Кроме того, в ходе диалога российская сторона отметила необходимость соблюдать основополагающее правило консенсуса и чётко следовать правилам.

Ранее Лавров заявил, что ОБСЕ находится в плачевном состоянии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что министры иностранных дел из западных стран в большинстве случаев говорили о ерунде во время проведения заседания ОБСЕ в Северной Македонии.

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