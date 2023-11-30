Тарифы на энергию в Чехии в 2024 году увеличатся

Повышение регулируемых тарифов на энергию произойдет в Чехии в 2024 году. Как сообщил телеканал CNN Prima News со ссылкой на управление по регулированию энергетики республики, тарифы на электричество возрастут на 65,7%, на газ — на 38,8%.

Власти страны при этом подчёркивают, что компании, распределяющие энергию в республике, не должны резко повышать тарифы для населения.

Это обусловлено тем, что рыночная стоимость электричества и газа в 2023 году снизилась в сравнении с прошлым годом.

«Домохозяйства заплатят по счетам за электричество больше в среднем менее чем на 10%», — приводит телеканал слова министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикела.

Тем временем в Минэнерго Молдавии, напротив, допустили снижение тарифов на газ для потребителей в 2024 году.