Тарифы на энергию в Чехии в 2024 году увеличатся
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Власти страны при этом подчёркивают, что компании, распределяющие энергию в республике, не должны резко повышать тарифы для населения.
Это обусловлено тем, что рыночная стоимость электричества и газа в 2023 году снизилась в сравнении с прошлым годом.
«Домохозяйства заплатят по счетам за электричество больше в среднем менее чем на 10%», — приводит телеканал слова министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикела.
Тем временем в Минэнерго Молдавии, напротив, допустили снижение тарифов на газ для потребителей в 2024 году.