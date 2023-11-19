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Минэнерго Молдавии: тарифы на газ для потребителей в 2024 году могут снизиться

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В Минэнерго Молдавии допустили снижение тарифов на газ для потребителей в 2024 году.
Минэнерго Молдавии: тарифы на газ для потребителей в 2024 году могут снизиться
  • Gettyimages.ru
  • © Nolmedrano99

Об этом сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов.

«В следующем году, где-то во второй половине, я ожидаю снижения цен, если только на мировом рынке не произойдёт что-то экстраординарное», — цитирует его РИА Новости.

Ранее эксперты в сфере энергетики прокомментировали RT заявление президента Молдавии Майи Санду о наличии доказательств того, что долг страны перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн.

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