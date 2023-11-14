Аналитики объяснили заявление Санду о сумме долга Молдавии перед «Газпромом»

Эксперты в сфере энергетики прокомментировали RT заявление президента Молдавии Майи Санду о наличии доказательств того, что долг страны перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн.

«Платить они не будут его, потому что понимают, что Россия не прекратит поставки газа в Приднестровье. Когда нынешние власти Молдавии говорят, что они газ у «Газпрома» не покупают, то имеют в виду, что не покупают его для той территории, которая контролируется Кишинёвом. Но это не мешает им получать электричество из Приднестровья, где оно вырабатывается из российского газа. Вот такая хитрая конструкция», — объяснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Кроме того, как добавил аналитик, для своего собственного потребления, то есть для территории, подконтрольной Кишинёву, они берут газ у соседних стран.

«Через Румынию газ заходит, а закупается в Греции. Газ в Греции, конечно, может быть разный, но в значительной степени — российский. Они наняли каких-то аудиторов, которые нарисовали абсурдные данные — просто понимают, что платить (долг. — RT) всё равно не будут», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков подчеркнул, что власти Молдавии и раньше говорили о том, что якобы ничего «Газпрому» не должны.

«Максимум, что могут заплатить, это $9 млн. Это явно домашняя заготовочка, спланированное мероприятие. Сам аудит именно для этого был затеян. Они наняли какую-то контору, которая выполняла чётко поставленную руководством Молдавии задачу. Задача была в следующем: «Опишите красиво, почему мы не должны возвращать долги «Газпрому». Надо было разбить этот долг на части и объяснить, почему его можно не отдавать. Там такая аргументация: например, берётся часть долга и говорится, что он сформировался очень давно, а раз давно, то кто помнит, что там было, давайте эту часть отдавать не будем. Ссылаясь на этот псевдоаудит, молдавские власти отказываются возвращать деньги «Газпрому». Здесь совершенно высосанная из пальца аргументация», — добавил специалист.

Помимо этого, Юшков заявил, изначально была договорённость, что если будет проводиться аудит, то выбор аудитора будет происходить совместно — «Газпромом» и «Молдавагазом».

«В итоге аудитора выбрало само руководство Молдавии по политическим мотивам. Поэтому здесь нарушены все договорённости», — заключил он.

Ранее Санду заявила о наличии доказательств того, что долг страны перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн.

Она отметила, что «Газпром» является акционером «Молдовагаза» и несёт ответственность за долги.