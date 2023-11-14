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Санду: долг Молдавии перед «Газпромом» составляет $9 млн

Санду заявила об ответственности «Газпрома» как акционера «Молдовагаза» за долги

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Президент Молдавии Майя Санду заявила о наличии доказательств того, что долг страны перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн.
Санду: долг Молдавии перед «Газпромом» составляет $9 млн
  • AP

«У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не $700 млн, а $9 млн», — сказала Санду в эфире Radio Moldova.

Она отметила, что «Газпром» является акционером «Молдовагаза» и несёт ответственность за долги.

Ранее наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал отчёт аудита долга компании перед «Газпромом», который был опубликован молдавским Министерством энергетики в сентябре.

6 сентября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что власти республики согласны оплатить $8,6 млн долга за газ перед «Газпромом».

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