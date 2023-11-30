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Сийярто: Будапешт получил от Москвы заверения в выполнении договоров по газу

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Власти Венгрии получили от России заверения в том, что поставки газа и нефти продолжатся, а все контракты будут выполнены, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Сийярто: Будапешт получил от Москвы заверения в выполнении договоров по газу
  • Gettyimages.ru

Об этом он сообщил по результатам диалога с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передаёт ТАСС.

«Что касается поставок природного газа и нефти, то мой коллега Сергей Лавров заверил нас, что Россия и российские компании будут полностью соблюдать заключённые с нами контракты», — добавил Сийярто.

Ранее министр заявил, что Венгрия не откажется от связи с Россией в энергетике из-за Украины.

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