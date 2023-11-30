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Лавров назвал Молдавию следующей жертвой гибридной войны Запада против России

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Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом против России гибридной войне, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров назвал Молдавию следующей жертвой гибридной войны Запада против России
  • Gettyimages.ru

В ходе выступления на встрече глав МИД ОБСЕ он отметил, что одной из сорванных попыток решить проблемы в Европе на принципах ОБСЕ был меморандум Козака, который мог урегулировать ситуацию в Молдавии 20 лет назад.

«Натовский и еэсовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишинёвом и Тирасполем документ, а сейчас убивают и формат «5 + 2»... Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что антироссийской риторикой о якобы планах по госперевороту в Молдавии молдавские власти пытаются отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики внутри страны.

13 февраля президент Молдавии Майя Санду выразила уверенность, что на страну «готовятся нападения», потому что оппозиция якобы стремится к смене власти.

По версии Санду, цель «диверсий состоит в том, чтобы свергнуть конституционный строй, чтобы передать страну в распоряжение России».

Лидер оппозиционной партии Молдавии «Шанс» Алексей Лунгу обвинил президента Майю Санду в узурпации власти из-за создания антикоррупционного суда.

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