RT в Telegram
Подпишись

Оппозиция Молдавии обвинила Санду в узурпации власти

Короткая ссылка
Лидер оппозиционной партии Молдавии «Шанс» Алексей Лунгу обвинил президента Майю Санду в узурпации власти из-за создания антикоррупционного суда.

«Президент предложила создать антикоррупционный суд, подконтрольный только ей... Этот закон — неприкрытый и мощный инструмент дальнейшей узурпации власти и абсолютно наглый и неприкрытый ход президента Санду», — заявил он.

Лунгу обратил внимание на то, что в отборе судей должны будут участвовать международные специалисты от внешних партнёров Молдавии — для этого в стране необходимо будет создать Общественный совет международных экспертов.

«Иными словами, процесс будут курировать иностранцы», — добавил он.

Ранее неправительственная организация Promo-LEX выявила как минимум 19 случаев, которые можно квалифицировать как злоупотребление административным ресурсом при подготовке к местным выборам со стороны правящей в Молдавии партии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить