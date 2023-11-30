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Премьера Франции осудили за вейп в парламенте на фоне борьбы с курением в стране

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Премьера Франции Элизабет Борн раскритиковали за вейп в парламенте после ужесточения мер борьбы с курением в стране.
Премьера Франции осудили за вейп в парламенте на фоне борьбы с курением в стране
  • Gettyimages.ru

Как пишет BFM TV, в ходе заседания в нижней палате французского парламента депутат от левой партии «Непокорившаяся Франция» Каролин Фиа обратилась к премьер-министру.

«Здесь мы творим законы. И мы не выше закона. Дымить в зале заседаний, когда к вам обращаются, это полнейшее презрение», — заявила она.

Ранее стало известно, что запрет на курение на пляжах и в парках начнёт действовать во Франции в 2023—2027 годах. Такая мера предусмотрена новой антитабачной программой, разработанной Министерством здравоохранения страны.

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