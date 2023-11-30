ХАМАС передаст тела трёх погибших в Газе заложников в рамках продления перемирия
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Говоря о передаче тел заложников в интервью катарскому телеканалу Al Araby, Наим заявил, что эти люди стали жертвами агрессии со стороны Израиля.
«В рамках нового продления перемирия мы передадим тела трёх израильтян, погибших в результате агрессии, направленной против сектора Газа», — заявил он.
Член руководства ХАМАС также выразил готовность освободить мужчин-заложников не из числа военнослужащих. По его словам, это будет сделано при продлении режима прекращения огня и достижении всеобъемлющего соглашения, передаёт ТАСС.
Ранее о процессе перемирия между Израилем и ХАМАС высказался госсекретарь США Энтони Блинкен. Он назвал его результативным.