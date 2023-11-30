ХАМАС передаст тела трёх погибших в Газе заложников в рамках продления перемирия

Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении передать Израилю тела трёх заложников, которые погибли в секторе Газа. Как отметил член руководства движения Басем Наим, это будет сделано в рамках продления действующего перемирия.

Говоря о передаче тел заложников в интервью катарскому телеканалу Al Araby, Наим заявил, что эти люди стали жертвами агрессии со стороны Израиля.

«В рамках нового продления перемирия мы передадим тела трёх израильтян, погибших в результате агрессии, направленной против сектора Газа», — заявил он.

Член руководства ХАМАС также выразил готовность освободить мужчин-заложников не из числа военнослужащих. По его словам, это будет сделано при продлении режима прекращения огня и достижении всеобъемлющего соглашения, передаёт ТАСС.

Ранее о процессе перемирия между Израилем и ХАМАС высказался госсекретарь США Энтони Блинкен. Он назвал его результативным.