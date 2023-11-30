Лавров и Мирзоян подтвердили востребованность контактов на разных уровнях

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян подтвердили востребованность дальнейших контактов на различных уровнях в ходе беседы в Скопье на полях СМИД ОБСЕ.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, министры обсудили вопросы двусторонней повестки и взаимодействие на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений.

«С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трёхсторонних договорённостей», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия будет продолжать развивать союзнические отношения с Арменией.

Он подчеркнул, что Армения является союзником России.