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Песков: Россия будет продолжать развивать союзнические отношения с Арменией

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Российская сторона считает, что Армения имеет право развивать отношения с теми странами, с кем считает нужным, Ереван остаётся союзником Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Россия будет продолжать развивать союзнические отношения с Арменией
  • РИА Новости

Ранее стало известно, что Армения и Британия подписали программу военного сотрудничества на 2023—2024 годы. 

«Армения — суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразными», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

Он подчеркнул, что Армения является союзником России.

«И мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений», — подытожил представитель Кремля.

В октябре глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция и Армения намерены оформить договорённости о покупке Ереваном французских вооружений.

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