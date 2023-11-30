Песков: Россия будет продолжать развивать союзнические отношения с Арменией
- РИА Новости
Ранее стало известно, что Армения и Британия подписали программу военного сотрудничества на 2023—2024 годы.
«Армения — суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразными», — сказал Песков на брифинге с журналистами.
Он подчеркнул, что Армения является союзником России.
«И мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений», — подытожил представитель Кремля.
В октябре глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция и Армения намерены оформить договорённости о покупке Ереваном французских вооружений.