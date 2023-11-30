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Неизвестные расписали строящуюся мечеть во Франции из-за убийства подростка

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Надписи, связанные с убийством 16-летнего подростка в коммуне Креполь, появились на фасаде строящейся мечети во французском Анжере. Об этом сообщила газета Le Figaro.
Неизвестные расписали строящуюся мечеть во Франции из-за убийства подростка
  • Gettyimages.ru

По данным издания, неизвестные нанесли на фасад строящейся мечети надписи «Правосудие для Тома». Помимо этого, они расклеили листовки с изображением подростка и призывом остановить убийство французов.

«Считать мусульман ответственными за смерть Тома — это невыносимая несправедливость», — приводит издание слова президента ассоциации мусульман Анже Мохаммеда Брива.

Подросток скончался в ночь на 19 ноября во время праздника, который проходил на юго-востоке Франции. После этого по стране прокатилась волна протестов. Ультраправые активисты вышли на улицу с требованием свершить правосудие, некоторых из них задержали.

Ранее стало известно о задержании во Франции 130 человек, которых обвинили в актах антисемитизма после 7 октября.

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