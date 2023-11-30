Неизвестные расписали строящуюся мечеть во Франции из-за убийства подростка

Надписи, связанные с убийством 16-летнего подростка в коммуне Креполь, появились на фасаде строящейся мечети во французском Анжере. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По данным издания, неизвестные нанесли на фасад строящейся мечети надписи «Правосудие для Тома». Помимо этого, они расклеили листовки с изображением подростка и призывом остановить убийство французов.

«Считать мусульман ответственными за смерть Тома — это невыносимая несправедливость», — приводит издание слова президента ассоциации мусульман Анже Мохаммеда Брива.

Подросток скончался в ночь на 19 ноября во время праздника, который проходил на юго-востоке Франции. После этого по стране прокатилась волна протестов. Ультраправые активисты вышли на улицу с требованием свершить правосудие, некоторых из них задержали.

Ранее стало известно о задержании во Франции 130 человек, которых обвинили в актах антисемитизма после 7 октября.