Неизвестные расписали строящуюся мечеть во Франции из-за убийства подростка
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По данным издания, неизвестные нанесли на фасад строящейся мечети надписи «Правосудие для Тома». Помимо этого, они расклеили листовки с изображением подростка и призывом остановить убийство французов.
«Считать мусульман ответственными за смерть Тома — это невыносимая несправедливость», — приводит издание слова президента ассоциации мусульман Анже Мохаммеда Брива.
Подросток скончался в ночь на 19 ноября во время праздника, который проходил на юго-востоке Франции. После этого по стране прокатилась волна протестов. Ультраправые активисты вышли на улицу с требованием свершить правосудие, некоторых из них задержали.
Ранее стало известно о задержании во Франции 130 человек, которых обвинили в актах антисемитизма после 7 октября.