WP: большая часть средств на помощь Украине остаётся в США

Большая часть средств для ВСУ фактически не доходит до Украины, а остаётся в США.

Об этом пишет газета The Washington Post.

Отмечается, что деньги используются в США для разработки нового вооружения или замены оружия, которое было отправлено Киеву.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала США прекратить финансирование конфликта на Украине.

Конгрессмен Майк Тёрнер заявил, что запрос на выделение финансовой помощи Украине столкнулся с трудностями, одной из них является отсутствие плана у Вашингтона по Киеву.